Леру Кудрявцеву сняли на отдыхе не одну: вот кто ее утешил после скандала с мужем

Несколько недель назад Лера Кудрявцева сообщила, что у нее в семье большие проблемы. Ее молодой муж Игорь Макаров неизлечимо болен — у него алкоголизм. Телеведущая призналась, что испробовала все, но спортсмен и полгода не может продержаться после очередного рехаба. Блондинка заявила, что устала спасать любимого и у нее буквально опускаются руки.

После таких откровений жены Макаров публично сорвался. "Да заткнись уже!" — написал хоккеист на своей странице в соцсети, обращаясь к Лере.

В итоге ведущая забрала дочь Марию и уехала с ней в Болгарию. Именно там, в окружении родных и близких (но без Игоря Макарова), на днях справили день рождения девочки. А теперь Леру Кудрявцеву сняли не одну, а в компании подруги, актрисы Ларисы Гузеевой, которая тоже проводит время в Болгарии. Звезда фильма "Жестокий романс" опубликовала в своем официальном телеграм-канале фотографию, на которой запечатлена с Лерой Кудрявцевой. Компанию подругам составила любимая собачка Ларисы Жужа.

"Когда ничего не надо объяснять", - коротко написала Гузеева.

В Сети комментаторы высказали мнение, что после скандала с молодым мужем Лера Кудрявцева нашла утешение в окружении подруг и родственников. Сама ведущая теперь предпочитает не оглашать детали своих отношений с Игорем Макаровым.