Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО

Госдума намерена установить ограничения, в соответствии с которыми с 2026 года россияне не смогут взять больше одного займа в микрофинансовых организациях. Об этом рассказал в четверг, 14 августа, председатель профильного думского комитета Анатолий Аксаков.

Как пояснил парламентарий "Известиям", в рамках этих норм если у россиянина уже имеется непогашенный долг, в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет отказать. Наряду с этим будет снижен максимальный уровень переплаты с 130 до 100%, а также установлен трехдневный период охлаждения.

В Банке России пояснили, что таким способом пытаются защитить россиян от финансового рабства: "Как сейчас нередко происходит: человек берет в МФО 10 тысяч рублей на месяц. Не успевает погасить. И МФО предлагает ему деньги на погашение долга плюс новый заем, затем — еще один и еще один. И человек в кабале".

Ранее в Центробанке подсчитали, что в 2024 году количество уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигло 14,8 миллиона человек, причем на этот рынок пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 миллиона.

В июле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку, которые предусматривают кредитные каникулы при рождении ребенка. Однако придется доказать, что доходы снизились более чем на 20%, а величина регулярной выплаты по кредитному договору должна составлять не менее 40% среднемесячного дохода заемщика. При появлении же второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления.