ВСУ в четвертый раз ударили дронами по зданию правительства Белгородской области

Уже в четвертый раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области. Об этом рассказал утром четверга, 14 августа, руководитель региона Вячеслав Гладков.

Политик рассказал о случившемся в своем Telegram-канале. Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе ночных атак ВСУ три мирных жителя получили ранения, и показал видео, запечатлевшее удар украинских боевиков по автомобилю в центре Белгорода.

Вся необходимая помощь оказывается, оперативные службы выполняют свою работу. Губернатор поблагодарил всех, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим при атаке жителям.

Здание правительства Белгородской области было атаковано украинскими дронами и в День Победы. Заместитель главы региона Александр Лоренц получил ранения — у него выявили сотрясение мозга и баротравму. Также пострадал сотрудник Росгвардии.

Федеральный центр помогает регионам, страдающим от обстрелов со стороны украинских националистов. Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что "для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом".