Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

В Москве отреставрируют главный корпус Павловской больницы. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, здание признано объектом культурного наследия. Его возвели в начале 19 века по проекту архитектора Матвея Казакова.

После комплексной реставрации в корпусе откроют флагманский волонтёрский центр. Там обустроят пространство для работы добровольческих организаций, в том числе переговорные комнаты и многофункциональные залы для мероприятий.

Предусмотрена также театральная площадка, арт-мастерские, студия звукозаписи, танцевальный и вокальный классы. Кроме того, будут доступны и выставочные пространства.

