Волочкова на встрече с "главным доктором России" сверкнула бельем

Анастасия Волочкова давно завершила профессиональную карьеру, однако продолжает радовать многочисленных поклонников бесплатными благотворительными концертами, на которых демонстрирует свою фирменную растяжку. Балерина путешествует по городам и весям России и никому не отказывает в автографе.

Однако артистка не скрывает, что подчас здоровье дает слабину, и тогда она едет за помощью к разным специалистам. На сей раз Анастасия опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео со встречи с медиком.

"Приехала вновь к моему другу! Главному доктору России Зурабу Орджоникидзе. И он опять вылечил меня песнями", - сообщила Волочкова.

В Сети разразился скандал. Многие интернет-пользователи раскритиковали балерину в пух и прах за то, что на видео хорошо видно, как артистка, облаченная в короткое обтягивающее голубое платье, задрала ногу в шпагате и сверкнула белыми трусиками. Анастасия пританцовывала под аккомпанемент гитары того самого "главного доктора России".

Позднее Волочкова опубликовала второе видео. На нем балерина запечатлена позирующей с поклонниками. "Мои любимые люди", - коротко написала Анастасия.