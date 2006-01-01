Кадры ударов российскими ракетами по украинским конструкторским бюро, заводам по производству топлива и сборке оружия в Днепропетровской области публикуют в соцсетях. Детонация на Павлоградском химзаводе – важном производителе взрывчатки и боеприпасов – длилась несколько дней. Поражены и другие предприятия - в том же Павлограде и два в городе Шостке Сумской области, где киевский режим собирался начать производство комплекса дальнобойных ракет "Сапсан", способных бить на расстояние от 500 до 700 километров. То есть теоретически в радиус поражения попадали не только российские города, в том числе Москва, но и Минск.

"Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу украинских дальнобойных баллистических ракет, в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", - сообщили в ФСБ.

А ведь планы у Зеленского были масштабные. Не получив заветных немецких "Таурусов", в мае он хвастался, что Киеву помогут наладить производство собственных дальнобойных ракет. Тогда же канцлер Мерц обещал профинансировать амбициозную идею главаря киевского режима – создание ракет уже под украинским товарным знаком. Немецкие генералы, улыбаясь, даже озвучивали точные сроки, когда ВСУ смогут получить ракеты: "Мы начали эту инициативу только в конце мая, но надеемся, что Вооруженные силы Украины получат ракеты большой дальности уже в конце июля".

О создании такого оружия Киев мечтает еще с 90-х годов. Но проект собственного оперативно-тактического комплекса слишком дорогостоящий и вынужденно тормозился из-за чрезмерных расходов. "Сапсан" начали разрабатывать в 2006-м. То есть огромные площади Павлодарского химзавода готовили под ракетную программу еще до начала спецоперации.

"Производство ракет - сложный технологический процесс. Производство боевой части, пусковые установки, сами металлоконструкции, топливо для ракет, наведение ракет. И, конечно, важны люди и компетенции, которые это могут делать. Подобные изделия – крайне сложные процессы. Всего несколько стран могут производить такие ракеты. Украина еще с советских времен подобным потенциалом обладала", - говорит Сергей Брекотин, военный эксперт.

Получается, коллективный Запад просчитал все с самого начала. И, конечно, спонсоры нашлись.

"Установлено, что при финансовой поддержке Германии и содействии иностранных специалистов на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации", - уточнили в ФСБ.

Судя по записи разговора сотрудников Павлоградского химзавода, западным кураторам часто устраивали экскурсии по предприятию. Примерно год назад представитель Украины в НАТО Егор Чернев сделал скандальное заявление о том, что у Киева есть ракета, которая долетит до Кремля. Разведка смогла получить точные координаты зданий, сооружений, задействованных в производстве. А еще выяснить, где расположены оборонительные системы ПВО, РЭБ, в том числе американского и натовского производства. Хотя киевский режим тщательно камуфлировал свои заводы.

За день до саммита Россия-США на Аляске киевский режим делает все, чтобы добиться для себя выгодных условий. В первую очередь - временного прекращения огня. Поэтому Зеленский в панике обзвонил десятки европейских лидеров. Съездил в Берлин, а теперь собирается в Лондон. Все это лишний раз подтверждает позицию Кремля – украинские кураторы используют любую передышку на фронте в своих целях. И как бы в Европе ни призывали к миру, там продолжают готовиться к войне.