Первые кадры из пригородов Красноармейска. Российские танки выходят на прямую наводку. И сносят опорные пункты ВСУ на окраинах, которые бандеровцы еще пытаются удержать среди развалин. Бронетехника бьет наверняка. После каждого выстрела во все стороны разлетаются кирпичи, обломки бетона и ветки деревьев.

В результате целой волны атак противник бросил позиции в поселках Золотой Колодезь, Первое Мая и Панковка. А по последним сообщениям с передовой, наши штурмовики взяли под контроль и город Красный Лиман. В эти минуты идет ликвидация укреплений ВСУ в Родинском - треть села уже занята российскими бойцами. Практически полностью бандеровцы прекратили сопротивление в поселке Удачное.

Донбасский фронт превращается для националистов в могилу. Только за минувшие два дня боев они потеряли убитыми и ранеными три батальона. И эти потери только растут. Наши войска усиленно прорываются к деревне Гришино. Она в тылу ВСУ. Как только "населенник" будет взят, крышка Красноармейского котла захлопнется. Первые выстрелы в ту сторону уже сделаны.

Чтобы масштаб наступления наших войск стал более понятен, достаточно привести две цифры. Прорыв вглубь линии обороны ВСУ только на красноармейском направлении превысил 25 километров. А всего российские войска за минувшие сутки освободили 110 квадратных километров территории.

На Харьковщине наши подразделения усиливают натиск на Купянск. Артиллеристы загружают в самоходку полный боекомплект и выдвигаются на огневую. С дрона операторы начинают разведку города. Район, где бандеровцы прятали минометы и пулеметы, батарея накрыла мощными залпами. А нашим бойцам после артподготовки удалось взять в Купянске еще 10 домов.