В Магаданской области теперь можно пройти медвежьей тропой по заповедным местам

С высоты полуострова Кони - бархатный ковер из карликовых сосен. А вдалеке - Охотское море. Насладиться такими видами теперь сможет каждый. Здесь в заповедной зоне проложили экотропу.

"Тропа изначально была медвежья, проходили только медведи, решили немного окультурить, чтобы и человек мог пройти. Где-то подпилили, где-то подрубили и привели ее более-менее в порядок", - говорит Алексей Беленький, старший госинспектор Ольского участка заповедника "Магаданский".

Среди первых участников похода - волонтеры. Чтобы попасть сюда, они прошли серьезный отбор. Все они люди опытные и уже не раз были в других диких уголках страны. Маршрут серьезный - 5 километров от устья реки Хиджа вглубь полуострова Кони. Идти нужно сквозь кустарники и преодолевать крутые подъемы. Но это того стоит.

"Впечатления самые положительные. Медведя видели только издалека одного. Остальных все распугали собаки, они свою работу выполняли очень добросовестно", - отметила Яна Шкурат, эко-волонтер из Москвы.

Главная задача участников экспедиции - пройти по маршруту, сделать фотографии и рассказать об этом красивом месте единомышленникам. Понаблюдать за медведями на расстоянии - мечта многих. Здесь ее легко осуществить. Косолапые ни на кого не обращают внимания и живут своей жизнью. Но чтобы человек был в безопасности и спокойно наблюдал за природой, нужно соблюдать законы диких мест. Главное правило - проходить тихо и не привлекать к себе внимания зверей. И еще - не гулять тогда, когда медведи выходят на охоту. То есть на рассвете и в сумерках.

На этом камне совсем недавно грелся медвежонок. Еще не успели высохнуть отпечатки его мокрых лап. Такие фотографии будут долго дарить хорошие воспоминания об этом приключении.

Госинспектор Владимир Лебедкин в заповеднике работает уже около 40 лет. Знает здесь все наизусть. Поэтому с ним участникам экспедиции очень комфортно. Да и сам он рад развитию туризма в его владениях. Говорит: "Чем больше людей, тем безопаснее. Сложнее потому, что кто-то может потеряться, но при встрече с хищником намного безопаснее".

Туризм на полуострове Кони активно развивается в последние лет пять. Эта экспедиция как раз для того, чтобы рассказать всем об этом красивом месте России.

Вместе с волонтерами на полуостров Кони отправились и молодые ученые. Исследуют редкие виды растений и в целом экосистему. Ведь сохранение природы в первозданном виде - даже с учетом туристических маршрутов - здесь в приоритете.