Жители Дагестана просят наградить двух мужчин, спасших семью из семи человек

Жители Дагестана просят наградить двух мужчин, которые спасли семью из семи человек. Их машину уносил в реку мощный селевой поток.

Не раздумывая ни секунды, курсант академии МВД и его дядя бросились в ледяную воду. Несмотря на сильное течение, они смогли удержать автомобиль и дождаться помощи от других очевидцев. Уже всем вместе им удалось вытащить транспорт в безопасное место. Благодаря оперативным и слаженным действиям попавших в беду людей удалось спасти, никто не пострадал.