Жители Дагестана просят наградить двух мужчин, спасших семью из семи человек

Жители Дагестана просят наградить двух мужчин, которые спасли семью из семи человек. Их машину уносил в реку мощный селевой поток.
Не раздумывая ни секунды, курсант академии МВД и его дядя бросились в ледяную воду. Несмотря на сильное течение, они смогли удержать автомобиль и дождаться помощи от других очевидцев. Уже всем вместе им удалось вытащить транспорт в безопасное место. Благодаря оперативным и слаженным действиям попавших в беду людей удалось спасти, никто не пострадал.
Было очень тяжело. Потому что было сильное течение. Машину уносило, и нас в том числе с ней. Но очень большим чудом мы смогли ее как-то вытащить. Мы позвали на помощь, крича, что здесь дети и женщины. Когда один побежал, за ним второй, третий - и так общими усилиями мы смогли вытащить эту машину с людьми из воды