Минфин США объяснил снятие части санкций с России

Американские власти исключили из-под введенных в отношении России санкций финансовые транзакции, необходимые для подготовки и проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Соответствующий документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США был опубликован в среду, 13 августа.

Как уточняет американское ведомство, это решение затрагивает операции, которые "обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации".

Отмена части санкций носит временный характер и будет действовать лишь до 20 августа, причем разморозка активов, заблокированных в рамках антироссийских санкций, не предполагается, сообщает ТАСС.

Ранее в США рассказали, как Киев хочет использовать тему санкций в урегулировании конфликта с Россией. Украина требует, чтобы ограничения не снимали до выполнения всех требований — в частности, до предоставления киевскому режиму западных гарантий безопасности.

Между тем Евросоюз задумался над возможностью смягчения санкций против России в случае достижения Москвой и Киевом соглашения о прекращении огня. Рестрикции, по замыслу европейцев, должны быть сняты лишь при наступлении "устойчивого перемирия", а если Россия его нарушит, ограничительные меры надлежит сразу же восстановить.