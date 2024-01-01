Борису Щербакову стало плохо после операции

За последние недели Борис Щербаков дважды неудачно упал. Прославленный артист страдал от боли в бедре, даже не мог двигать ногой. В результате ему диагностировали перелом шейки бедра. Актеру сделали операцию - заменили сустав эндопротезом.

Сейчас же стало известно, что после хирургического вмешательства Борису Щербакову стало плохо. Врачи диагностировали нарушения в работе сердца: пульс резко упал до критически низкой отметки ударов, 75-летний артист потерял сознание. Ему оперативно оказали помощь. Сейчас он в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщает Mash.

Сообщается, что актеру было предложено установить кардиостимулятор, однако пока тот отказывается.

К слову, в последнее время артист то и дело оказывается в больнице. Так, в декабре 2024 года Борис Щербаков потерял сознание в подъезде, упал и повредил голову. После этого у него развилась анемия, он не мог ходить без посторонней помощи. Тогда артист несколько дней провел в реанимации.