Ущерб, причиненный военно-промышленному комплексу Украины поражением производства дальнобойных ракет "Сапсан", оказался колоссальным. Об этом сообщили в четверг, 14 августа, в Федеральной службе безопасности России.

Как подчеркнуло ведомство, нанесенный украинской "оборонке" этими ударами урон значительно превысил ущерб, понесенный Россией от операции украинских националистов "Паутина". Тогда были нанесены удары украинскими беспилотниками по местам дислокации российских стратегических бомбардировщиков, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня не были уничтожены — они лишь получили повреждения и подлежат восстановлению. Киевский режим преувеличил последствия в свою пользу, хотя на самом деле "и близко нет ничего подобного".

Власти Украины не впервые распространяют дезинформацию, чтобы дискредитировать российскую армию и власти. Так, Кремль уличил киевский режим во лжи о том, что ВС России якобы атаковали исправительную колонию в Запорожской области.