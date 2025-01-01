Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 июля вырос до 15 534 рублей. Об этом говорят данные Социального фонда.

Как сообщает РИА Новости, с 1 января 2025 года средний размер социальной пенсии в нашей стране прибавил немногим более двух тысяч рублей.

При этом уточняется, что средний размер социальной пенсии неработающих пенсионеров достиг 15 856 рублей, а для работающих пенсионеров показатель составляет 11 659 рублей в месяц.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что некоторые российские пенсионеры могут ожидать повышения размера пенсии в сентябре. Он напомнил, что система пенсионного обеспечения в России устроена так, что любые перерасчеты реализуются с первого числа месяца, следующего за месяцем появления соответствующих юридически значимых обстоятельств.

Его коллега по парламенту и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в свою очередь, отметил, что российское законодательство предусматривает льготы для пенсионеров, которые ведут дачное хозяйство. Речь идет о налоговых послаблений, для получения которых нужно подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.