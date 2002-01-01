Оксана Федорова рассказала, как ее жизнь перевернулась и почему отказалась петь на эстраде

Оксане Федоровой, которая в 2002 году завоевала титул "Мисс Вселенная", 47 лет. Но она все так же прекрасна, как в тот день, когда ее признали королевой красоты.

Сама Федорова не скрывает, что после победы на престижном конкурсе ее жизнь перевернулась. По словам Оксаны, главным направлением ее карьеры стали творческие проекты. "У меня был опыт на эстраде, но я быстро поняла: это не мое", - констатировала красавица.

В итоге артистка нашла себя в опере. Федорова занимается академическим вокалом с педагогом Московской консерватории и выступает, исполняя оперные партии и романсы.

"Было сложно, но интуитивно я ощущала, что это именно тот путь, который наполняет, дает энергию и в то же время гармонизирует и тебя, и пространство вокруг", - уверена Оксана.

Она сообщила, что с детства мечтала быть певицей или актрисой. Она окончила музыкальную школу в родном Пскове, пела в школьном хоре. Однако потом Федорова получила профессию юриста. Сейчас же артистка наконец занимается тем, к чему всегда тянулась.

"Мне нравится романс XIX века. Многие русские композиторы выражали чувства именно посредством этого жанра. Мои любимые — "Морская царевна" Александра Бородина и "Ночь" Антона Рубинштейна. Римский-Корсаков, кстати, работал только с великими поэтами, создавая романсы: "Не ветер, вея с высоты" написан на стихи Алексея Толстого, "Тихо вечер догорает" — на стихи Фета, "Восточный романс" — на стихи Алексея Кольцова. Эти произведения я сегодня с удовольствием не только слушаю, но и исполняю сама", - сообщила Оксана Федорова aif.ru.