Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту России Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Об этом заявил в четверг, 14 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российский политик напомнил о поступательной динамике развития взаимоотношений между Москвой и Пхеньяном, подчеркнув, что огромная заслуга в этом принадлежит главам государств.

Также Володин отметил, что все политические силы в Государственной думе единогласно поддержали ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Это единодушие, по словам спикера нижней палаты российского парламента, подчеркивает стратегический характер отношений двух стран, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что отношения между Москвой и Пхеньяном поднялись на уровень нерушимого сотрудничества. По словам дипломата, участие военных КНДР в освобождении Курской области от украинских националистов подтверждает боевое братство наших государств.

Тем временем в Соединенных Штатах признали победу России в долгосрочной глобальной борьбе за влияние. Агентство Bloomberg отмечало, что в глобальной гонке за влияние российский лидер Владимир Путин "разыгрывает долгосрочную партию лучше", нежели США. Президент России, в частности, углубил связи с КНДР, Ираном и Китаем.