Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai, покинувший российский рынок в 2022 году после начала спецоперации на Украине, решил зарегистрировать несколько товарных знаков в России. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Как уточняет ТАСС, компания направила в Роспатент шесть заявок по 12-му, 38-му, 28-му и 36-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В них входят автомобили, запчасти и аксессуары к ним, навигационные и телекоммуникационные услуги, игрушки, в том числе роботы и игровые приставки, а также различные финансовые услуги, касающиеся автомобилей, в том числе лизинг.

Еще в апреле оживились слухи о намерении южнокорейского автопроизводителя вернуться на российский рынок, когда Hyundai зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков. Компания застолбила за собой право выпускать автомобили и комплектующие к ним.

При этом первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что покинувшим российский рынок компаниям придется поспособствовать отмене антироссийских санкций, если зарубежный бизнес желает вернуться в нашу страну.