Радикалы ударили беспилотниками по гражданским объектам в Ростове и Белгороде

Очередной варварский удар по мирным жителя нанесли украинские националисты. В Ростове-на-Дону в результате террористической атаки пострадали 13 человек. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Повреждены несколько многоквартирных домов, на месте работают оперативные службы. Введен локальный режим ЧС.

Также боевики ударили беспилотниками по Белгороду. По данным главы региона, ранены четыре человека - загорелся легковой автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали. Сильные повреждения получило здание администрации. До воскресенья в городе отменили все уличные мероприятия, на два дня государственные учреждения перевели на дистанционный режим работы.