Заслуженный артист России SHAMAN (творческий псевдоним Ярослава Дронова) выступит на концерте в Пхеньяне, приуроченном ко Дню освобождения Кореи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК, SHAMAN прибыл в столицу КНДР в составе делегации российского Министерства культуры для участия в торжествах в честь 80-летия освобождения Кореи.

Раскрывая подробности предстоящих мероприятий, певец рассказал, что 15 августа состоится выступление, в ходе которого перед жителями КНДР исполнят "хорошие и правильные песни".

В июне 2024 года, когда российский президент Владимир Путин находился с визитом в Пхеньяне, выступавшая перед ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном певица исполнила композицию SHAMAN под названием "Встанем". В Кремле отметили, что песни SHAMAN "попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества".

Между тем популярный российский певец признался, что очень хотел бы спеть в открытом космосе. Дронов заявил, что реализовать эту задумку будет непросто, поскольку требуется "достаточно серьезная подготовка". Однако SHAMAN забыл, что в вакууме звук не распространяется — в космосе царит тишина.