Президент США Дональд Трамп раскроет российскому лидеру Владимиру Путину во время предстоящей личной встрече детали своего мирного предложения по Украине, которое можно описать формулой "земля в обмен на мир". Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Washington Post, общение двух политиков "будет не просто упражнением в слушании — это будет упражнение в общении". Трамп, как уверяют источники, предложит визави сделку.

Пока подход Трампа, как пишет издание, носмит общий характер. Лидерам России и США предстоит решить два вопроса: "Что касается земли, то сколько и на каких условиях? Что касается мира, то насколько он будет прочен и защищен?"

Источники также заявили, что в случае отказа Владимира Путина от формулы Трампа Вашингтон введет санкции, которыми американский политик угрожал месяцами, ведь "для него это будет унижением".

Ранее американские СМИ обнародовали список ключевых требований киевского режима по урегулированию конфликта с Россией. Источники утверждают, что Украина требует объявить "устойчивое перемирие" до любых территориальных уступок, настаивая на предварительном прекращении огня, прежде чем обсуждать вопрос территорий.

В Соединенных Штатах также отмечают, что предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому придется принять любой итог встречи Путина и Трампа — любой вариант "будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий".