Максим Галкин* снял обручальное кольцо и выступил с прощальным словом

На днях с Максимом Галкиным* случилось несчастье. Артист ехал на велосипеде, когда его протаранил автомобиль. Об инциденте рассказала журналистка Божена Рынска. По ее словам, авария произошла еще 4 августа, но юморист по какой-то причине предпочитал не афишировать эту информацию, хотя виновник ДТП — водитель автомобиля.

По словам Божены, артист серьезно разбился - в результате аварии у него "разрезало руку", и еще неизвестно, сможет ли после заживления Галкин* ею полностью пользоваться.

Несмотря на серьезную травму, артист отработал все запланированные концерты в Латвии. А в свободное время путешествовал по стране. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Галкин* выложил несколько фотографий, сделанных в Даугавпилсе. На сей раз юморист передвигался пешком.

Особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что Галкин* снял обручальное кольцо. Вероятно, сделал он это не по своей воле. Дело в том, что артист травмировал как раз правую руку. Поклонники заметили, что кисть выглядит припухлой, имеет болезненный вид, и, скорее всего, обручальное кольцо было снято по необходимости, например, из-за того, что временно стало мало.

Сам юморист старается не унывать. Он дал понять, что поддержка зрителей на концертах придала ему энергии. "Завершился мой летний тур по городам Латвии - девять концертов в семи городах, около 13 тысяч зрителей, гора цветов, море смеха и невероятный заряд энергии для меня на целый год! Спасибо, Латвия", - с прощальным словом выступил Максим Галкин*.

* признан иностранным агентом на территории России