Названы участники саммита на Аляске со стороны России

Три федеральных министра включены в состав российской делегации, которая представит нашу страну на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказали в четверг, 14 августа, в пресс-службе Кремля.

Как уточнили в администрации президента России, сопровождать Владимира Путина будет глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Министерства финансов Антон Силуанов.

Также в делегацию вошли помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа тоже определен, но будет правильнее, чтобы ее озвучила американская сторона, отметил Юрий Ушаков.

Центральной темой встречи Путина и Трампа на Аляске станет украинское урегулирование, однако политики обсудят и двусторонние отношения. Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5", а начнется общение начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы президентов тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Ранее сообщалось, что почти все журналисты кремлевского пула, которые должны сопровождать президента России в поездке на Аляску, благополучно получили визы для въезда в США. Лишь отдельные представители российских СМИ еще ожидали документы из американского посольства.