Стало известно время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 по московскому времени. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча пройдет 15 августа на базе ВВС США Эльмендорф-Ричардсон. По словам Ушакова, сперва президенты побеседуют с глазу на глаз только в присутствии переводчиков.

Позднее к переговорам присоединятся члены делегаций. Россию будут представлять сам Ушаков, а также Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Главной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса.

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.