Times: Лондон отказался от идеи послать 30 тысяч военных на Украину

Британские высшие чины отвергли идею отправки 30-тысячного воинского контингента, собранного западными союзниками Киева, для защиты украинских городов и портов. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как утверждают собеседники The Times, вместо этого в Лондоне предлагают более "реалистичную миссию", связанную с обеспечением безопасности в воздухе над западной Украиной.

Наряду с этим военные из западных стран, согласно задумке, должны будут помогать тренировать украинских военных и заниматься разминированием Черного моря.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер объявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". По словам политика, "когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми".

При этом британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми отмечал, что Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, а Великобритания намеревается разместить там своих военных для сдерживания "внешних угроз".