Анжелика Агурбаш отменила свадьбу с таинственным женихом

Певица Анжелика Агурбаш в четвертый раз собралась под венец. 55-летняя исполнительница должна была сыграть свадьбу 31 июля. Однако уже почти середина августа, а артистка так и не вышла замуж. Оказалось, свадьба отменилась. Певица рассказала, почему это случилось.

"У нас еще очень много друзей оказалось. Кто-то на островах, кто-то в отпуске. И наших близких, родных людей, мы понимаем, что соберем где-то в конце сентября", - объяснила Анжелика.

Именно в это время и состоится свадьба. Причем многие люди из окружения Агурбаш до сих пор не знают, кто же является ее избранником. Певица предпочитает скрывать личность жениха, потому что боится козней со стороны бывшего мужа, бизнесмена Николая Агурбаша.

"Он пытается мне все испортить опять. В сознании и в визуализации, естественно, ему, наверное, хотелось бы, чтобы я была убогой, несчастной, растерзанной, а это не получается", - заявила артистка "Пятому каналу".

К тому же, считает Анжелика, есть немало людей, которые, узнав личность ее избранника, начнут обсуждать их союз, а ей бы этого не хотелось. Сама же Агурбаш вовсю готовится к свадьбе и с нетерпением ждет, когда станет законной супругой. Причем, подчеркнула певица, у них и речи не идет ни о каком брачном договоре, который сейчас очень моден среди представителей шоу-бизнеса.

"Мужчина, который предлагает женщине брачный договор, ставит ее все равно в очень неприятную ситуацию. Есть материальные, четкие люди, материальные браки, когда соединяют какие-то бизнесы, судьбы, кланы. Тогда, наверное, да, они ставят границы, рамки. А в случае любящих сердец какие могут быть границы, рамки? Я, например, ничего не унесу из этой жизни, кроме одного платья и одних туфель, в которых меня проводят в мой последний путь. Точно так же и мужчина. Это один костюм, никакие яхты, самолеты, заводы, пароходы он не утащит с собой", - рассуждает артистка.