Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку. Кроме того, их коллеги из группы "Восток" взяли под контроль Искру. Оба населенных пункта находятся в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Также успешно справляются с поставленными задачами войска "Севера", "Днепра" и "Центра". А группировка "Запад" заняла более выгодные позиции и рубежи.

Кроме того, наши войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по тылам ВСУ. Более того, Россия помешала Украине производить "Сапсаны" для ударов по Москве и Минску. Киевский режим намеревался организовать производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан", чтобы использовать ракеты для ударов вглубь России. Однако эти планы оказались сорваны.

Ранее Минобороны подтвердило освобождение населенных пунктов Суворово и Никаноровка.