Собянин: Новое здание школы построили в Пресненском районе Москвы

У знаменитой Романовской школы в Пресненском районе столицы новый учебный корпус. Современное пятиэтажное здание в форме буквы "П" привлекает к себе внимание еще на улице. О его готовности к новому учебному году рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: Несмотря на высоту, здание выглядит изящно благодаря необычному фасаду с объёмными декоративными элементами и большому количеству окон. В нём есть всё необходимое современному школьнику, включая ИТ-полигон, медиатеку, спортивный и гимнастический залы. Школа расположена в одном из центральных районов Москвы и благоустроена так же, как старые столичные дворики. Здание окружают беседки, живописные площадки с кустарниками и деревьями".

Более шести с половиной тысяч квадратных метров уюта. Комфортные кабинеты с панорамными окнами, светлые коридоры.

"Строительство велось за счет городского бюджета. В этом учебном корпусе будут обучаться школьники с 7 по 9 классы. Школа рассчитана 300 человек", - сообщил Вадим Надточиев, начальник управления информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Департамента гражданского строительства Москвы.

Дети в восторге, ждут не дождутся, когда начнутся занятия.

Здесь соединились история и современность. Лучшие методики обучения, сильные учителя и новые технологии теперь в одном месте.

"Наша школа, которая стояла здесь, была школа довоенной постройки. И, конечно же, она тоже имела свою историю и свои традиции. Мы вообще очень храним наши традиции. И наши педагоги, безусловно, перенесут их и в новое здание. Но это будет больше содержание. А сейчас мы получили к 1 сентября прекрасный подарок – эту современную образовательную среду", - поделилась Татьяна Щипкова, директор ГБОУ Романовской школы города Москвы.

Каждый учитель теперь может похвастаться чем-то особенным. Проектировщики учли все нюансы обучения.

"В кабинете английского языка появилась трансформируемая перегородка, которая позволяет разделить кабинет на две автономные части и проводить уроки по подгруппам", - указала София Иванова, учитель английского языка.

В здании есть отдельные лекционные аудитории, спортивный и гимнастический залы, медиатека. Для учащихся ИТ-класса - огромный полигон. В прежней школе с таким размахом развернуться не получалось. Есть еще и подземный этаж, где установили оборудование, которое обеспечивает приток свежего воздуха во все помещения.

"Поступающий сюда воздух увлажняется. Зимой подогревается, летом охлаждается. То есть, получается, кондиционированный воздух поступает без кондиционеров", - отметил Сергей Лукашук, руководитель проекта генподрядной организации.

Так же комфортно и на улице. Здесь оборудовали площадки для разного вида отдыха - активного и тихого. И спортивную зону для уроков физкультуры.