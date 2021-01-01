Движение на участке Тверской перекроют в выходные

С 21:00 пятницы, 15 августа, и до утра понедельника, 18 августа, будет перекрыто движение на участке Тверской улицы в связи с заменой асфальта.

Проезд закроют от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы, а также прилегающие переулки. На некоторых будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка.

Последний раз асфальт по технологии бесшовной укладки единым ковром меняли на этом участке в 2021 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать полотно без ремонта.