Российские ученые разработали новый метод исследования грудного молока

Взболтать, но не смешивать. Чтобы исследовать состав грудного молока, его предстоит разделить на мельчайшие ингредиенты. А их огромное количество. Поэтому сначала жиры отделяют от белков и углеводов. После шейкера - центрифуга. Теперь жирные кислоты тоже предстоит разделить на компоненты. Для этого пробы помещают в высокоэффективный жидкостной хроматограф.

"Задача хроматографа - сделать так, чтобы все компоненты пробы растянулись в виде очереди для анализа, чтобы проводить потом количественное определение данных компонентов", - объяснил Николай Ерощенко, химик-эксперт лаборатории молекулярного онкогенеза Сеченовского университета.

А этим занимается уже другой прибор - масс-спектрометр. Он точно определяет массу каждого соединения - и данные сразу же выводятся на экран. Здесь - количество и соотношение всех жирных кислот в молоке. Омега-3, 6, 9 и витамина D. Весь анализ занимает четыре часа - это авторский метод химика-эксперта Сеченовского университета Николая Ерощенко. Вместе с группой ученых он также занимается разработкой отечественного масс-спектрометра. Рассказывает: "Мы хотим внедрить научно обоснованную, точную методологию определения нутрициологических параметров в крови и молоке матери и ребёнка, чтобы научно обосновывать изменения рациона питания".

Такие исследования уже проводят для рожениц Сеченовского центра материнства и детства. Раньше уровень витамина D и жирных кислот здесь определяли в крови беременных и новорожденных. Теперь выявить дефициты можно в грудном молоке - и наблюдать его состав в динамике.

"Мы определяем омега-3, омега-6 и омега-9, то есть профиль жирных кислот. Почему именно эти показатели - потому что именно эти показатели очень важны для развития. В первую очередь - нервной системы ребенка. Как развития, так и становления. Также для органов зрения. Кроме того, они влияют на формирование иммунитета, профилактируют аллергические заболевания", - указала Наталья Трифонова, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета, заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства.

София появилась на свет пять дней назад - и ее питание точно будет сбалансированным. Только грудное молоко! Результаты анализа покажут, если каких-то полезных веществ в нем не хватает. И мама сможет дополнить свой рацион необходимыми продуктами и добавками.

Уже проведенные исследования выявили дефицит омеги-3 у многих кормящих мам. Чаще всего достаточно скорректировать диету: больше всего полезных жирных кислот - в морской рыбе.