В здании Ленинградского вокзала появится панно площадью более 800 квадратных метров

В мастерской - приятная суета. Из крошечных кусочков смальты самых насыщенных и нежных оттенков рождается гигантское произведение. Даже дети и внуки мастеров приходят посмотреть на уникальный процесс и по возможности помочь. Взрослые не скрывают: более грандиозного проекта у них еще не было.

"Это два панно. Каждое панно - 84 на 5 метров. В общей сложности это больше 800 квадратных метров. И для мозаики это, конечно, огромные размеры. Тут больше нескольких десятков тысяч элементов, из которых мы собирали панно. Специально для этого проекта мы разработали новый материал - смальту, которая никогда не исполнялась в России", - говорит Максим Козлов, главный художник проекта мозаик для Ленинградского вокзала.

Эта новая смальта - более тонкая, но очень красивая и долговечная. Что касается содержания панно, то авторы задумали художественный диалог между Санкт-Петербургом и Москвой. Два удивительно красивых города будут как никогда близки друг другу. Зритель свободно двигается то по Неве, то по Москве-реке. Искусствоведы - в восторге.

Панно выкладывают лучшие специалисты страны. Учитывают и высоту, на которой изображения будут находиться, и угол зрения. И блики, которые вызовут солнечный свет и искусственное освещение.

"Здесь мы можем видеть фрагменты "Москва-сити". Наши любимые небоскребы, которые мы все знаем, все любим. В данном случае мы решили их сделать более светлыми, чтобы добавить эмоций фону. На других вокзалах нигде - ни в стране, ни в городе, ни в мире - такого нет и не будет. В этом смысле проект абсолютно точно уникальный", - продолжает главный художник.

Судя по уже готовым фрагментам, результат будет потрясающий.

"Мы хотим людям объяснить с помощью нашей работы, что мозаика - это очень прекрасный вид монументального искусства. Который может с помощью красок, с помощью материала, с помощью света нести прекрасное в мир", - отметил Николай Махонин, исполнительный директор производства.

Учитывая, насколько увеличится пассажиропоток после запуска высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, всю эту красоту ежедневно смогут видеть тысячи людей. А обновленный Ленинградский вокзал станет светлее и просторнее

"Ленинградскому вокзалу больше 170 лет. Это самый старый и первый железнодорожный вокзал Москвы, с которого начался железнодорожный транспорт в нашем городе. Для нас это самый сложный и самый амбициозный проект из всех, что мы реализовывали. Мы делаем лучший вокзал России", - заявил Тимур Соцкий, заместитель начальника дирекции МЦД Департамента транспорта города Москвы.

Собранные фрагменты мозаики разделят на небольшие части, бережно перевезут и смонтируют на месте. Каким будет окончательный результат, даже авторы панно не могут предположить. Главное - дождаться, когда мозаика обретет свой дом и оживет.