Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенная на 15 августа, пройдет рядом с исторически важным местом. Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля пояснил, что имеет в виду мемориальное кладбище неподалеку от американской военной базы на Аляске, где планируется встреча Путина и Трампа. На этом кладбище упокоились девять советских летчиков, двое военнослужащих и двое гражданских лиц, погибших в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза.

Это место напоминает о боевом братстве народов России и Соединенных Штатов, что особенно символично в год 80-летия победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, цитирует Ушакова ТАСС.

Тем временем русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом, напомнил в беседе с РИА Новости, что исконное население Аляски многим обязано Советскому Союзу, который привлек внимание мировой общественности к угнетению коренных жителей этого штата. Это, по словам собеседника агентства, вынудило США принять в 1971 году Закон об урегулировании претензий коренных народов Аляски (ANCSA).

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что если Соединенные Штаты "так легко перекраивают карту мира", Россия могла бы выкупить Аляску по рыночной цене, тем более что она "была открыта, исследована и освоена нашими предками".