Звезда фильма "Слово пацана" Леон Кемстач рассказал, почему жалеет Пересильд и о романе с Тархановой

Леон Кемстач прославился после выхода на экраны многосерийного фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте". Юный артист сыграл роль Андрея Пальто. Впрочем, эта лента дала путевку в жизнь многим до этого малоизвестным артистам, например, Рузилю Минекаеву, который воплотил образ Адидаса-младшего. Юная Анна Пересильд, также сыгравшая в ленте, тоже проснулась знаменитой.

Причем последняя получила не только массу комплиментов, но и критики. Многие комментаторы в Сети высказали уверенность, что Анна сыграла в фильме потому, что ее мать - знаменитая актриса Юлия Пересильд, а отец - не менее известный режиссер Алексей Учитель.

"Аню мне всегда очень жалко, когда ей такое говорят. Она же очень круто сыграла. Что поделать: у нее мама очень крутая актриса, а папа - суперкрутой режиссер. Ей просто повезло попасть в проект", - отметил Леон в интервью Евгении Медведевой.

Прокомментировал он и слова своего коллеги по фильму Никиты Кологривого, который заявил, что того взяли в кино не за талант, а за внешность, и назвал его работу недостаточно пронзительной. Кемстач признался, что ему это было "суперобидно" слышать.

"Именно по-дружески, потому что мы на площадке дружили и сейчас он дружит с моей семьей. Я думаю, у него это определенная стратегия. Просто было странно слышать это от взрослого мужчины", - признался юный актер.

Леон также высказался о личной жизни. Он ясно дал понять, что у него не было романтических отношений с блогершей Лунаком (настоящее имя Эвелина Тарханова), которая на семь лет старше актера. "Мы общались, ходили вместе на квесты, дружили. Она очень классная девчонка. Мне 15 лет — что мне будет? А ее очень сильно гнобили: "Ты — педофилка". А прикол в том, что ее без причины", - отрезал Леон, при этом отметив, что сейчас его сердце свободно.