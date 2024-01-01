В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию: "Деньги имеются"

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов вновь выступил с инициативой ввести в стране так называемую 13-ю пенсию.

Как заявил политик в своем Telegram-канале, российским пенсионерам пенсионерам нужна поддержка, особенно кстати она придется перед Новым годом — кто-то купит подарки внукам, кто-то избавится от долгов.

Миронов заверил, что "деньги на такие выплаты у Минфина имеются, и мы не раз указывали на эти источники". Как подчеркнул парламентарий, "у нас богатейшая страна, и хватит финансистам изображать Плюшкиных, когда речь заходит о поддержке граждан".

Похожие инициативы уже не раз звучала в Госдуме. В декабре 2024 года вице-спикер Борис Чернышов обещал, что в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам ко дню рождения. По задумке авторов законопроекта, такую 13-ю пенсию должны будут получать все пенсионеры в России. Однако этот замысел так и остался на бумаге.

Тем временем средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 июля вырос до 15 534 рублей. У неработающих пенсионеров она выше, чем у работающих — 15 856 рублей и 11 659 рублей в месяц соответственно.