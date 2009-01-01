Путин собрал совещание по подготовке к саммиту на Аляске

Российский лидер Владимир Путин готовится к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал в четверг, 14 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, за день до российско-американского саммита на Аляске Владимир Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также с представителями правительства и своей администрации.

Вдаваться в детали относительно содержания этого заседания Дмитрий Песков не стал, сообщает РИА Новости.

Тем временем выяснилось, что три федеральных министра включены в состав российской делегации, которая представит нашу страну на Аляске. Также сопровождать Владимира Путина будут его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американские средства массовой информации пишут, что президент США Дональд Трамп готовится сделать российскому лидеру предложение по урегулированию конфликта на Украине по формуле "земля в обмен на мир". Пока подход Трампа, как пишет издание, носит общий характер — детали подлежат обсуждению.