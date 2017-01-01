Королева красоты Ксения Александрова погибла в результате ДТП с лосем

Автомобильная авария случилась еще в июле. Вице-Мисс Россия 2017 и участница конкурса "Мисс Вселенная - 2017" Ксения Александрова ехала в машине, перед которой внезапно выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало девушку, которая сидела на пассажирском сидении.

С черепно-мозговой травмой Александрову госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Состояние Ксении пытались стабилизировать, но 12 августа она скончалась, сообщает Baza. Александровой было 30 лет.

Напомним, что титул "Мисс Вселенная-2017" завоевала девушка из ЮАР. В тройку победительниц также вошли представительницы Ямайки и Колумбии. Конкурс проходил в Лас-Вегасе. В нем участвовали 92 девушки со всего мира.