Путин похвалил Трампа за энергичные усилия по прекращению боев на Украине

Администрация американского лидера Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине. Такую оценку высказал президент России Владимир Путин в четверг, 14 августа.

Глава государства провел совещание с членами высшего руководства России, а также с представителями правительства и своей администрации накануне вылета на Аляску, где встретится с Трампом.

Владимир Путин отметил "искренние усилия" американских властей, предпринимаемые с тем, чтобы прекратить боевые действия на Украине и выйти на приемлемые для всех договоренности.

Говоря о предстоящем саммите на Аляске, президент России не исключил достижение в перспективе новых договоренностей в области контроля над вооружениями.

Ранее миротворческие усилия Трампа оценили в ряде других стран. Как минимум семь государств поддержали решение Белого дома номинировать президента США на соискание Нобелевской премии мира.