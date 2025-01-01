Москвичам и петербуржцам пообещали очень теплую осень

Осень 2025 года в российских городах-миллионниках, включая столицу, будет теплее, чем обычно. Такие сведения приводят в четверг, 14 августа, метеорологи сервиса "Яндекс погода".

Согласно предварительным прогнозам, предстоящей осенью столбики термометров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске и Челябинске будут нередко демонстрировать значения, превышающие климатическую норму.

В некоторых мегаполисах, по словам экспертов, есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь. В столичном регионе осень обещает быть теплой, однако повторение прошлогодних температурных рекордов не предвидится.

Что касается осадков, во многих городах России прогнозируются средние показатели после чрезвычайно сухой осени 2024 года. Дождливое "выздоровление" ожидает Москву, Казань, Самару, Уфу, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград и Пермь, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупредил, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.

Климатолог Алексей Кокорин допускал, что столицу России при наихудшем сценарии изменения климата на планете могут перенести из Москвы в Сибирь. Эксперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века.