В четверг, 14 августа, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, Россия взамен передала Украине такое же количество бойцов ВСУ.

Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где получают всю необходимую помощь. Вскоре военных доставят в Россию — там им предстоит лечение и реабилитация.

Минобороны России подчеркнуло, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее киевский режим уличили в нежелании принимать тысячу украинских бойцов, попавших в плен к ВС России. Все эти военные ранее были заявлены на обмен, однако вместо них власти Украины предпочли забрать других людей. Российские власти подчеркивали, что в Москве, в отличие от Киева, "никогда не занимались разделением попавших в плен на I и II сорт".

При этом возвращение домой военнопленных и детей, которых Россия якобы похитила и отказывается вернуть, значится в списке ключевых требований киевского режима по урегулированию конфликта с Россией. Москва не раз указывала на то, что Киев сам тормозит и стопорит этот процесс.