Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об итогах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала в четверг, 14 августа, официальный представитель ЕК Ариана Подеста.

Чиновница за день до российско-американского саммита на Аляске подтвердила, что никто из европейских политиков, как и из представителей киевского режима, не будет присутствовать на переговорах Трампа и Путина.

Однако, как подчеркнула Подеста, "глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы" и ожидает, что президент США расскажет ей о переговорах с российским лидером. Вероятнее всего, это произойдет по телефону.

При этом чиновница заявила, что Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия на Украине: "Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции" (цитата по ТАСС).

Ранее в МИД России высказались о реакции некоторых западных политиков, явно подразумевая европейцев. Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что нашлись и "те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней".

Однако информированные источники сообщают, что Европе придется поддержать отказ Украины от территорий ради прекращения боев, если это будет согласовано во время российско-американского саммита на Аляске. В Вашингтоне, говоря о соответствующем варианте, заявляли, что от этого "никто не будет счастлив".