Приоритетом Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине остаются переговоры и дипломатия, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. При этом она отметила, что у главы государства имеется множество инструментов, которые он может применить в случае необходимости, но президент не хотел бы вводить новые антироссийские санкции. Трамп направится на Аляску на переговоры с Владимиром Путиным завтра утром. Некоторые аспекты предстоящей встречи сегодня раскрыли в Кремле.

Подготовка ко встрече президентов России и США находится в завершающей фазе. И уже завтра в 22:30 по Москве на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет дан старт этим важнейшим переговорам, программу которых сегодня озвучили в Кремле.

Уже известен и состав российской делегации. В него вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политики Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов. А также спецпредставитель главы государств по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. То есть в центре внимания будет самый широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений России и США. Но главной темой все же станет украинский кризис.

"Всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. В том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле, как вы помните, 6 августа с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - отметил Юрий Ушаков, помощник президента РФ.

Потенциал здесь огромен, подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков. Однако он не используется. И без нормализации отношений между Россией и США ситуацию не исправить. Впрочем, путь этот крайне не простой. И если его удастся пройти, выиграют от этого не только Москва и Вашингтон, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Подобная нормализация отношений между двумя ядерными державами явно пойдет на пользу всему миру.

Звучит, конечно, очень обнадеживающе. Однако в ходе лишь первой встречи лидеров России и США на такой результат рассчитывать точно не стоит. Некоторые американские эксперты вообще полны скепсиса насчет этих переговоров Путина и Трампа. В том числе и в плане решения украинского кризиса. Их смущает, что президент США все-таки прислушивается к голосам европейских политиков, которые вовсе не заинтересованы в окончании войны на Украине. И через советников Трампа они все же пытаются на него повлиять.

"Лучшее, что могло бы произойти, — это то, что Трамп согласился бы на российские требования и сказал бы европейцам и украинцам: "Вы можете либо принять российские требования, либо нет. Но если не примете, я ухожу, и вам придётся самим вести переговоры и разбираться с русскими". Однако он этого не сделает главным образом потому, что Трамп окружён советниками, которые ему этого не позволят. Кит Келлог, Марко Рубио и другие будут нашёптывать ему на ухо. Он прислушивается ко всем этим людям, и пока он продолжает их слушать, он будет в итоге говорить одно и то же", - считает Джон Миршаймер, американский политолог.

Так это ли нет - станет понятно совсем скоро. Однако в Кремле уверены, что Трамп искренне заинтересован в том, чтобы остановить войну на Украине. И делает для этого многое. В отличие от тех же европейцев, которые, как мантру, повторяют - на Россию надо продолжать давить. Об этом европейские спонсоры киевского режима говорили и накануне в ходе онлайн-конференции с президентом США, в которой принял участие и Зеленский. Сегодня же он посетил Лондон.

Испанское издание "Эль Мундо" сообщает, что Украина испытывает катастрофическую нехватку людей и более не может затыкать бреши в обороне. Вторит коллегам и британская "Телеграф", озаглавив свою статью - "Украинцы больше на хотят воевать за Зеленского". По данным, которые на днях озвучил Трамп, таких более 80 процентов. И все они с замиранием сердца будут следить за итогами саммита на Аляске, который киевский режим и его европейские союзники не теряют надежды сорвать.