Королевский биограф раскрыл разрывающую сердце деталь о вражде принцев Уильяма и Гарри

Сыновья Карла III разругались пять лет назад, когда Гарри сбежал с женой в США и выставил британских родственников монстрами. Уильям после этого оборвал все связи с братом, и даже когда герцог Сассекский попросился назад в семью, принц Уэльский выступил категорически против.

Напомним, Гарри и Меган Маркл выдвинули ряд обвинений против принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в различных интервью, документальных сериалах Netflix, а также в мемуарах "Запасной". Больше всего принца Уэльского задели обвинения в расизме. Маркл не назвала имен, но ясно дала понять, что речь идет о Кэтрин и муже Елизаветы II принце Филиппе.

Пару лет назад дворец попытался помирить братьев. Гарри пригласили на открытие памятника принцессе Диане. Тогда сыновья короля появились на публике вместе, произнесли речь и представили поданным монумент. Однако дальше формальностей дело не пошло. При чем тогда сбежал младший брат. Еще слишком яркой была его обида на семью. Теперь же, когда Гарри смягчился, Уильям заявил, что вычеркнул его из своей жизни.

Королевский биограф Эндрю Мортон раскрыл разрывающую сердце деталь о вражде братьев. По мнению писателя, помирить Гарри и Уильяма могла только принцесса Диана. А это значит, что принцы до конца жизни будут враждовать.

"Диана всегда говорила, что младший будет рядом, чтобы поддержать старшего, когда тот взойдет на престол. Нет сомнений, что Диана попыталась бы выступить в роли миротворца между ними. Если бы она была рядом, они бы все уладили по-другому", — рассказал Мортон журналу People.