Глава "Росатома" раскрыл цели ударов ВСУ по ЗАЭС

Киевский режим пытается расшатать ситуацию перед саммитом Россия-США на Аляске. С этой целью украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Лихачев подчеркнул в эфире телеканала "Россия-24", что ВСУ целенаправленно били по транспортным объектам и инфраструктуре энергоснабжения ЗАЭС. Попытки нагнетать страх, запугивать продолжаются как массово, так и индивидуально. Это, к сожалению, традиционная политика Киева по удержанию в страхе жителей Энергодара, отметил глава "Росатома".

Днем ранее стало известно о массированном обстреле промзоны и объектов Запорожской АЭС. ВСУ атаковали станцию утром 13 августа. В "Росатоме" отметили, что интенсивность атак ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет, это приводит к жертвам среди мирного населения.