Наши ребята дома — такой фразой прокомментировал в четверг, 14 августа, помощник российского лидера Владимир Мединский обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Политик, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине, подтвердил в своем Telegram-канале, что Россия вернула 84 своих бойцов с территории Украины, взамен передав киевскому режиму 84 пленных военнослужащих ВСУ.

Как уточнил Мединский, из 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их домой, украинская сторона приняла лишь двоих.

Помощник президента России саркастично отметил, что в Киеве, "наверное, боятся, что в русском плену их (украинских пленных) совсем переагитировали".

При этом перед третьим раундом переговоров в Стамбуле, который состоялся 23 июля, глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает обсудить темы "возвращения пленных, возвращения детей, которые были похищены Россией". Москва последовательно подтверждает готовность к этому своими действиями — в отличие от Киева.

Российский лидер Владимир Путин дал позитивную оценку ходу решения гуманитарных вопросов на переговорах с Украиной, риторически поинтересовавшись, "как же можно неположительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину".