Россиянам пообещали неделю спокойного Солнца

Солнечная активность стабилизировалась — наступила неделя спокойного Солнца. Об этом заявил в четверг, 14 августа, метеоролог Михаил Леус.

Как написал специалист в своем Telegram-канале, третий день подряд геомагнитное поле находится в "зеленой" зоне, меняясь в диапазоне от спокойного до неустойчивого. Ожидается, что снижение солнечной активности сохранится до 19-20 августа.

Главным фактором, способным по прошествии недели повысить геомагнитную активность Земли, является корональная дыра, которая перемещается слева направо к центру солнечного диска — оттуда она сможет начать воздействовать на Землю.

Остается и риск выброса гигантского протуберанца в сторону Земли. Однако, вероятность такого события составляет всего 5-10%, чем можно пренебречь, резюмировал Леус.

Этому спокойствию предшествовала сильнейшая с начала лета магнитная буря. Эксперты подчеркивали, что Солнце из режима сжигания энергии во множестве средних событий перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Также в условиях возмущенного геомагнитного поля на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.