Власти Украины начали подготовку к боям в Одессе

Киевский режим внес Одессу и более ста населенных пунктов в перечень территорий, где ведутся или возможны боевые действия. Об этом сказано в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

В опубликованном документе отмечается, что в областном центре может появиться военная администрация. Помимо Одессы, в список включены 119 населенных пунктов региона. Ранее военные администрации были созданы в Сумской, Харьковской и Николаевской областях, передает ТАСС.

Как стало известно, глава назначенной Киевом местной областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил об эвакуации в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики. Сообщалось об эвакуации населения из Купянска.