Болезнь изменила Анастасию Мельникову до неузнаваемости: от красавицы из "Улиц разбитых фонарей" не осталось и следа

Анастасия Мельникова появилась на похоронах Ивана Краско, которые прошли накануне, 13 августа, в Санкт-Петербурге. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" выступила с речью у гроба актера. Мельникова произнесла пронзительные слова и не сдержала слез.

Актриса выразила благодарность Богу за возможность быть рядом с легендарным артистом. Анастасия отметила, что всегда считала Ивана Ивановича своим наставником и по-настоящему близким человеком.

"Нам остается только молиться, чтобы Господь сделал так, чтобы он упокоился. Спасибо большое, что позволил быть рядом. Я тебя очень люблю", — заявила Мельникова со сцены.

При этом пришедшие на панихиду поклонники Краско не узнали в располневшей женщине красавицу-дознавателя из "Улиц разбитых фонарей". Анастасия несколько лет сражается с тяжелым недугом, болезнь изменила ее внешность. Поначалу Мельникова скрывала, что борется с недугом, но после волны хейта призналась, что проходила гормональную терапию.

Точный диагноз Анастасия не называет, но говорит, что перенесла несколько операций, какое-то время актриса даже была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.

"Да, после гормонотерапии я стала такая. Потом ее сменили на другую — сдулась. Потом опять гормоны — снова такая. Хочу хорошо выглядеть, очень хочу. Я все для этого делаю, но есть данность. Устраивать мне из этого трагедию что ли? Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу?" — говорила звезда сериалов в одном из интервью.