В Белом доме раскрыли отношение Трампа к антироссийским санкциям

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт раскрыла отношение президента США к антироссийским санкциям. По словам представителя американской администрации, Дональд Трамп не хочет вводить новые рестрикции в отношении России.

Как заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News, у президента имеется множество инструментов, которые он может применить в случае необходимости. В то же время, подчеркнула представитель Белого дома, Трамп не сообщает заранее о шагах, которые может сделать в будущем.

По словам Ливитт, американский лидер всегда говорил, что для завершения украинского конфликта он намерен в первую очередь использовать дипломатию и переговоры. Именно это Трамп и рассчитывает применить на переговорах в пятницу. В его арсенале есть санкции и другие меры, которые президент может принять – но это не значит, что он этого хочет, заключила пресс-секретарь Белого дома.