В Москве впервые пройдут добрые выходные "Город неравнодушных"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в парке "Яуза" с 16 по 17 августа. Об этом сообщает Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Лето в Москве" и приурочено ко Всемирному дню бездомных животных.

"В программе мероприятия – выставка животных из приютов, где каждый сможет забрать домой пушистого друга, благотворительная ярмарка и активности для всей семьи", – говорится в сообщении.

Важной частью мероприятия будет благотворительная ярмарка, отмечает АГН "Москва".

"Важной частью программы добрых выходных станет благотворительная ярмарка. Посетители смогут приобрести оригинальные товары, сделанные руками москвичей с особенностями здоровья: игрушки, сувениры, украшения, керамику, одежду, открытки и многое другое. Все собранные средства будут направлены на поддержку тяжелобольных детей, людей с особыми потребностями, животных и всех тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации", – добавили в департаменте.

Вход на фестиваль свободный, регистрация не нужна.

В конце апреля мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар". Свои программы представили почти 60 благотворительных фондов и некоммерческих организаций Москвы.