Экстренную эвакуацию командования начали ВСУ из Славянска в Донецкой народной республике. Об этом заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козель.

Украинские штабы и войска перемещаются дальше, Костантиновка и Дружковка уже под угрозой, приводит слова украинского военного военкор Евгений Поддубный в Telegram. В ВСУ сообщают, что над районом постоянно висят российские дроны, передвигаться по местности опасно.

Военкор подчеркивает, что тыловые коммуникации боевиков киевского режима продолжают рваться. Это большой успех российских частей и соединений. Попытки противника стабилизировать ситуацию на добропольском участке фронта не приносят результата.