Появились доказательства развода Меган Маркл и принца Гарри: между ними все кончено

Слухи о разводе герцогов Сассекских вспыхнули с новой силой после того, как Гарри внезапно засобирался назад в Британию. Поговаривают, принц устал от жены-карьеристки, которая требует, чтобы он приносил в семью больше денег.

Но Гарри не только не может найти способ больше заработать, он теряет авторитет. В марте после 19 лет работы герцог Сассекский со скандалом покинул благотворительный фонд Sentebale. Председатель организации Софи Чандаука обвинила принца в токсичном отношении, расизме и мизогинии. Женщина заявила, что фонд превратился в компанию, которая пиарит Гарри и его жену.

Скандал из-за Sentebale не утихает уже несколько месяцев, а Меган, обычно активная в социальных сетях, даже не попыталась защитить мужа. Во время конфликта с королевской семьей американка рьяно боролась за честь любимого, а теперь почему-то молчит. Хотя обвинения, которые посыпались на Гарри, требуют хотя бы короткого комментария от самого близкого человека принца.

В окружении пары уверены, Маркл молчит не просто так. Скоро актриса объявит о разводе.

"Обычно Меган не может держать язык за зубами, когда дело касается разногласий, связанных с ней и Гарри, но тот факт, что она хранит полное молчание по поводу скандала с благотворительностью, говорит о многом в плане их брака. У нас есть жена, которая явно не поддерживает своего мужа — это самый явный признак того, что между ней и Гарри все кончено", — поделился инсайдер Radaronline.

Королевский биограф Аманда Плателл тоже убеждена, что за молчанием Меган стоит какой-то план. Вероятно, совсем скоро разразится "токсичный развод".

Пока принц отбивается от нападок общественности, Маркл с головой ушла в работу. Меган старается как можно больше заработать на своих собственных проектах. Интересно, что в последнее время, рекламируя очередной продукт, американка не называет имени Гарри, если и упоминает его, то использует слово "муж".