Трамп извел норвежских политиков вопросами о Нобелевской премии

Дональд Трамп звонил в Норвегию нескольким высокопоставленным лицам с вопросами о Нобелевской премии. Определением лауреатов занимается Норвежский нобелевский комитет, напоминает газета Dagens Næringsliv.

Издание приводит рассказ источника, который стал свидетелем одного из таких звонков. Экс-генсек НАТО, нынешний министр экономики Норвегии Йенс Столтенберг стоял на улице, когда у него вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода был президент США Дональд Трамп. По данным источника, разговор шел о пошлинах, которые США планируют ввести в отношении норвежских товаров, а также о вручении американскому лидеру Нобелевской премии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выдвинул кандидатуру президента США на соискание Нобелевской премии мира. О том, что Дональд Трамп заслуживает звания Нобелевского лауреата, заявили также по окончании переговоров президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.